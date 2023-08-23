Participa Beto en el curso de podas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde de Cuatro Ciénegas Ingeniero Agrónomo Manuel Humberto Villarreal Cortez acompañado del regidor de ecología, Clemente Ibarra y director Bernabé Gómez, asistieron al curso “Podarte” a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila que encabeza la bióloga Eglantina Canales.

Conocedor del tema sobre cuidado de árboles el alcalde compartió con expositor Ing. Jorge García Rodríguez la importancia de trabajar en unidad desde el Desierto coahuilense; agradeció a la vez la invitación a este curso al alcalde Hugo Lozano.

Beto Villarreal mencionó que hay un Plan de trabajo en Ecología que se sigue para el correcto mantenimiento a las áreas verdes sin embargo la capacitación sobre poda, derribo, trasplante y cuidado de los árboles viene a fortalecer las habilidades del personal operativo que se dedica al manejo del arbolado urbano.

“Cuatro Ciénegas es un Pueblo Mágico que avanza en cuidado de las áreas verdes, espacios públicos u recreativos ante la atracción de visitantes por ello vemos con interés el curso Podarte para que nuestro equipo de Ecología pueda brindar mantenimiento y saneamiento a los árboles ya que además de sombra, belleza, o frutos, producen oxígeno, disminuyen los niveles de ruido, regulan la temperatura, capturan contaminantes que nos ayuda a preservar las áreas naturales” destacó Beto Villarreal.