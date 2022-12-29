Participan jóvenes en los voluntariados

SALTILLO, COAH.- El Instituto Municipal de la juventud, registró a 519 participantes en el programa Voluntariado Saltillo Nos Une, en el que jóvenes realizan prácticas profesionales y prestan su servicio social en favor de la comunidad.

El Instituto Municipal de la Juventud informó que en coordinación con instituciones educativas de nivel preparatoria y universidad, jóvenes saltillenses se hicieron parte de este programa que se encuentra dividido en tres vertientes: Medio Ambiente, Ciudadanización del Gobierno y Prevención de Conductas de Riesgo en la Juventud.

Los jóvenes apoyan en la logística de eventos, labores administrativas y operativas en las diferentes áreas de la Administración Municipal.

Su apoyo contribuye al éxito que se ha tenido en eventos como el Rodeo Saltillo-Expongan & Fest 2022 y otros grandes eventos turísticos, desfiles, así como en la entrega de diversos apoyos a la ciudadanía.

El Instituto Municipal de la Juventud reiteró que este es uno de los voluntariados más grandes de Saltillo y en el que conviven con juventudes de otras escuelas en actividades de beneficencia común y mejora del entorno en el que viven con sus familias.

Señaló que para brindar oportunidad de que todos los jóvenes puedan participar en este programa municipal estas actividades se realizan en diferentes horarios y fechas.

El Instituto invitó a todos aquellos jóvenes que deseen liberar su servicio social y/o la realización de sus prácticas profesionales y estadías, pueden dirigirse a la nueva Unidad Administrativa de la Presidencia Municipal de Saltillo, en Presidente Cárdenas y Purcell, así como en Facebook en la página “Instituto Municipal de la Juventud Saltillo” o Instagram como “Juventud Saltillo”.