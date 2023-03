Pavimenta Hugo mas calles en SB

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde de San Buenaventura Hugo Iván Lozano Sánchez entregó la obra construcción de pavimento asfáltico en calle Las Rosas entre calle Allende y avenida Las Flores en la colonia 18 de febrero.

Los vecinos muy contentos porque se logra pavimentar en su totalidad esta calle que ya no aguantaba un bacheo más porque la verdad estaba en pésimas condiciones pues en otra administración hicieron cambios de las líneas que también se requerían y eso hizo que quedara en malas condiciones.

El alcalde Hugo Lozano reconoció que se debe cuidar las calles, por eso cuando alguien solicita la ruptura del pavimento siempre les comentan que no les gusta dar el permiso porque después se echa a perder toda la calle.

Se hicieron trabajos de compactación, carpeta asfáltica y cordón cuneta para pavimentar la calle Las Rosas una de las mas transitadas de manera peatonal pues la gente la usa para caminar rumbo a las colonias cercanas o también de los vehículos que cortan por aquí para salir a la carretera.

Dijo que de acuerdo con el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se está trabajando coordinadamente para seguir haciendo obras de pavimento en San Buenaventura donde se logra ver desde quien habita o recorra la ciudad que tenemos el mayor número de calles pavimentadas en la historia de esta ciudad.

"Hoy yo le quiero pedir a los vecinos que nos ayuden a cuidar las calles tratar de que se mantengan lo mejor posible, a veces nosotros les comentamos sobre todo cuando son nuevas las calles que traten de no regarlas porque les echamos mucha agua y en vez de ayudarle al pavimento le perjudica; para que puedan tener un mantenimiento correcto por eso es cuidarlas el tenerlas listas para que se sigan utilizando en la ciudad y hay muy pocas calles que no tienen pavimento hay algunas que tienen esta parte maltratado y le hacemos recarpeteo o repavimentación para que nuevamente quede como si estuviera nueva, con esta calle aquí está prácticamente la unión entre las colonias Eulalio Gutiérrez y la ampliación 18 de febrero, es un tránsito que que va a estar beneficiado ya para que no se maltrate ni los vehículos ni la gente que transita por aquí" enfatizó el alcalde Hugo Lozano quien destacó el trabajo de Obras Públicas a cargo del Director Mario Gaytán.