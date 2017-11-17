Pavimentó Rubén 95 cuadras en SB

SAN BUENAVENTURA COAH.- El gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez acompañado por el secretario de Infraestructura Marco Antonio Dávila Montesinos el alcalde Óscar Flores Lugo y vecinos de la colonia Benito Juárez cortaron el listón inaugural de la pavimentación de las calles de este y cinco sectores más.

Evento que reunió una gran cantidad de vecinos en su mayoría beneficiados con esta obra realizada con recursos estatales y municipales directa y con convenios con una inversión de 22 millones de pesos resultando beneficiadas nueve colonias, 30 calles, 65 cuadras y 70 mil 425 metros cuadrados realizados por la compañía local Garza Falcón.

Dávila Montesinos comentó que gracias al apoyo de esta compañía se lograron ciertos ahorros que le permitirán al alcalde Flores Lugo invertir tres millones de pesos más para pavimentación culminando con una inversión de 25 millones de pesos, tan solo en el presente año.

HISTÓRICO TRABAJO EN EL MUNICIPIO: FLORES LUGO

Al hacer uso de la palabra el Edil comentó que lo realizado tan solo en el presente año es histórico pero que se logró con el apoyo directo del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez a quien le agradeció que los haya tomado en cuenta.

Sin lugar a dudas lo que hicimos de la mano con usted es relevante, por lo que cabe mencionar que en los cuatro años de administración se logró pavimentar 261 cuadras en distintos sectores entre los que se cuentan 97 calles recarpeteadas y los 48 kilómetros de arreglo carretero San Buena – San Blas, por lo que estamos muy agradecidos.

Además el Edil dijo que en estos momentos se lleva a cabo la construcción de la planta tratadora de agua en la que se invierten 43 millones de pesos.

FUERON 367 CALLES EN LOS CUATRO AÑOS: GOBERNADOR DEL ESTADO

El gobernador del estado Rubén Moreira Valdez dijo que en los cuatro años de administración del alcalde Óscar Flores Lugo se invirtieron 469 millones de pesos en total de obras.

Es una cantidad histórica porque se habla de todos los rubros, además de la cobertura de necesidades de la población, obras que se reflejan en cada sector de la población.

VISITA LA CASA DE LA FUNDADORA DE LA COLONIA

Breve pero fructífera fue la visita del Mandatario estatal a la casa de Guadalupe Boone Ferrara, fundadora de la colonia Benito Juárez. Sentada a la puerta de su casa Lupe Boone como se le conoce hizo un enorme esfuerzo para levantarse de la silla y abrazar al Gobernador quien conmovido le preguntó qué era lo que necesitaba.