Peligroso excursionar En solitario

SALTILLO, COAH.- Para evitar situaciones de riesgo, el Director de Protección Civil en Saltillo, Alberto Neira, recomendó a los visitantes que han comenzado a llegar a las zonas boscosas de la Región Sureste evitar internarse en la sierra, sobre todo si desconocen las áreas, pues podrían perderse.

"Es importante que no hagan recorridos solos y que de preferencia, se abstengan se hacer excursiones si no conocen las zonas, ello para que no se pongan en riesgo de perderse o si sufren un accidente, no tengan quién los auxilie de inmediato", destacó el funcionario.

De igual manera, Neira Vielma exhortó a los turistas para que vayan acompañados, ademas de que tengan suficiente batería en los celulares, no iniciar los recorridos en horas de tarde y avisar a sus acompañantes hacia dónde se dirigen.

"Los puntos naturales son de riesgo principalmente si acuden sin compañía, hay riesgo de que se pierdan al querer subir hacia la sierra pues ocurre que no saben cómo regresar; para evitar riesgo se deben tomar en cuenta factores sencillos pero de gran importancia para que no ocurran tragedias", reiteró.

Uno de los casos registrados fue el de la senderista Rocío Aguilar Zamarripa, quien en octubre del año 2022 acudió a la sierra de Arteaga y su familia no pudo volver a comunicarse con ella; cinco días de iniciar las labores para encontrarla, se confirmó el hallazgo de una persona muerta en el cañón del tragadero ubicado en el ejido Casillas, en Rayones, en Nuevo León; doce kilómetros desde el punto por el que se le vio por última vez.