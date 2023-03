Perdida de padres, Forja su fortaleza

FRONTERA COAH-. Daniela Rodríguez, de 20 años de edad, no sabe nada sobre el paradero de sus padres desde hace más de 10 años, el camino que ha tenido que atravesar no ha sido nada fácil pero hoy en día, asegura que empieza a encontrar su destino, está muy orgullosa de ser mujer y a diario busca superarse.

Fue a la edad de 8 años que sus padres desaparecieron, ella empezó a vivir con una tía abuela pero al poco tiempo enfermó y falleció, sus dos hermanas y ella pasaron a vivir con una tía hermana de su madre pero al paso del tiempo se dieron cuenta que era por propiedades que les mostraban un poco de interés.

Comentó que en una ocasión un tío les dijo lo que estaba pasando con la tía asegurando que se aprovechaba de ellas por lo que Daniela y y sus hermanas cortaron relación con esa tía abuela.

Vivieron con una tía de su padre y cuando terminó el ciclo escolar, ella y sus hermanas se separaron, comenzó a vivir con un hermano de su papá en donde su esposa no la quería mucho.

En una ocasión una prima de su papá le ofreció ayudarla, llevarla a una mejor escuela, ayudarle con lo necesario, Daniela le comentó a la esposa de su tío pero le molestó mucho y le dijeron que ella no tendría lo que sus hijos no.

Estaba muy inestable emocionalmente, para entonces estaba lejos de sus hermanas, no tenía la figura materna y paterna, con el paso de los días decidió irse debido a conflicto que se presentaban, se fue con la prima de su papá quien le ofreció ayuda y Daniela aceptó.

La tía trabajaba mucho pero siempre le decía que era como una hija, lo mismo su pareja, siempre trataron a Daniela como una hija más y eran estrictos, en una navidad su hermana mayor regresa e invita a Daniela a pasar navidad junta, ella le dijo que sí pero eso le molestó a sus tíos.

"Creo que me consideraban realmente como una hija pero no había la conciencia de que yo tenía más familia y también necesitaba ver a mis hermanas, el 24 de diciembre mi hermana fue por mí y la respuesta fue muy a la defensiva y literalmente le dijeron si te la vas a llevar llévatela para siempre".

"Pensé que no habría nada, alguien que me mostrara afecto, cariño, fue muy fuerte, busqué mucho salir a un lugar en donde me prestaran la atención que necesitaba", comentó.

Hace menos del mes regresó a vivir con su hermana por algunos detalles que se presentaron, eran estrictos pero Daniela sabe que era por su bien, existieron algunos problemas, la vecina comenzó a buscarla otra vez y empezó a irse lo fines de semana con ella, con sus hijas, su esposo, piensa que sus tíos sintieron algunos celos y la regañaban por pasar mucho tiempo con ellos.

Por problemas cada día tenía miedo de cometer otro error, hasta que ellos le dijeron estas aquí por tu voluntad si quieres irte adelante, ella pensó que no estaban cómodos y por no herir sus sentimientos les dijo que necesitaba volver a sus raíces, con su hermana, pasar tiempo con ella.

Ellos no se lo esperaban, se negaron y le dijeron que no se fuera pero finalmente Daniela se fue, su tía estaba muy enojada, ya no le quiso hablar después de que se fue con su hermana.

Solo ella sabe como le ha hecho para salir adelante, piensa que es una parte, se imagina a ella en un futuro con una familia a la que le gustaría cuidar para que no tenga que pasar por situaciones como esta.

Hace poco tomó un curso para padres, para niños que están en proceso de adopción curso de acompañamiento de estas familias, le ayudó mucho porque ella siempre quiso adoptar, vio esa parte de que los niños de ahí son todos con historias muy difíciles.

"A mí me gustaría ser el apoyo de uno de estos niños con una historia difícil como la mía, tal vez este es el motivo del pro qué me tocó pasar todo esto, creo que a pesar de todo tenemos que sacar el lado positivo de cada una de estas situaciones, a mí me ayudó a madurar y ver por mí", comentó

Aprendió que nadie va a quererla, cuidarla y amarla como ella puede hacerlo, eso le ha dado seguridad, empoderamiento a su persona por eso piensa en que no puede esperar que alguien llegue y le da lo que ella necesita, ella tiene que ver por sus propias cosas, buscar solución a los problemas, a las situaciones que pudieran ser difíciles.

Durante mucho tiempo vivió la esperanza de que sus padres estuvieran vivos, pero hoy esa esperanza ha desaparecido porque sabe que si sus padres vivieran nunca las hubieran dejado solas.