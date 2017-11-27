Persiste el problema de obstrucción de drenaje

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Hasta tres veces a la semana el personal de SIMAS utiliza el hidroclín para destapar drenajes siendo en la zona Centro donde más se presenta el problema.

Rodolfo Salas Flores, gerente de la mencionada dependencia dijo que el problema de ensolve de drenaje se debe al descuido en que incurren los usuarios que no tienen la precaución de hacer uso correcto de este servicio, pues se han dado casos en los que cuando se llevan a cabo los trabajos se encuentran todo tipo de cosas y objetos que nada tienen que ver en las cañerías.

Los problemas más frecuentes son los que se presentan en la zona comercial o cerca de los restaurantes y eso genera un caos en el circuito donde están ubicados, porque afecta a todos los vecinos que por supuesto protestan ante el problema de que el drenaje no funciona, lo que lleva a una serie de problemas que afectan la salud.

El hidroclín es el brazo derecho de SIMAS, sin ese aparato no podemos hacer mucho porque es el que sirve para limpiar los drenajes, por eso hacemos un llamado a la población para que tenga mucho cuidado a la hora de utilizarlos ya que muchas cosas bien sea sólidas o líquidas no deben caer ahí pues se corre el riesgo de que se formen tapones que obstruyan el paso del agua y con ello los desbordamientos.

Sion embargo, dijo que pese a las recomendaciones que hacen a los usuarios el problema continua generando más problemas de los normales, pero sobre todo trabajo ya que las horas hombre que se emplean en destapar los drenajes se pueden emplear en hacer otro tipo de trabajos.

Es un problema de nunca acabar los drenajes tapados"

Rodolfo Salas Flores Gerente de SIMAS