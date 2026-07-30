Temor en Plaza Principal por conductas agresivas de indigentes

Más allá de utilizar la Plaza Principal de Frontera como baño público, las conductas agresivas de algunas personas en situación de calle han comenzado a generar temor entre quienes diariamente acuden a este espacio, señalaron habitantes y trabajadores del lugar.

Boleros y personas que frecuentan la plaza relataron episodios que van desde daños a vehículos hasta confrontaciones con ciudadanos. Entre los casos mencionados se encuentra el de una mujer que presuntamente fue escupida en el rostro por uno de los hombres que permanecen en el sitio.

Los testimonios apuntan a que algunas de estas personas presentan comportamientos que podrían estar relacionados con problemas de salud mental, consumo de sustancias o situaciones de abandono, como Lencho o Checo de la Occidental que se pasea por el día en la plaza. Además, se ha visto a una nueva indigente, una jovencita de cabello muy corto que también hizo sus necesidades en el lugar público.

La preocupación de los ciudadanos no se limita a la seguridad. También señalaron que algunos indigentes realizan sus necesidades fisiológicas en la plaza, lo que genera problemas de higiene y afecta a quienes trabajan o transitan por el lugar.

Uno de los casos más conocidos es el de Pedro, identificado por los trabajadores como "el de La Mora", quien permanece en los alrededores y ha sido señalado por realizar sus necesidades en el espacio público.

Trabajadores comentaron que personal municipal ya ha intervenido para ayudarlo. Salud Municipal trasladó a Pedro para bañarlo y proporcionarle alimentos, como parte de las acciones de atención a personas en situación de calle.

Sin embargo, los propios trabajadores señalaron que uno de los principales obstáculos es que son pocas las personas en esta condición que aceptan el apoyo ofrecido por la Presidencia Municipal, por lo que algunos regresan nuevamente a las calles.

Los habitantes consideraron necesario que, además de retirar a las personas del espacio público, se les proporcione atención integral que permita identificar si requieren asistencia médica, psicológica, tratamiento por adicciones, alimentación o algún otro tipo de apoyo social.

Mientras tanto, quienes trabajan y acuden diariamente a la Plaza Principal pidieron reforzar la atención para evitar que las conductas agresivas, los problemas de higiene y la falta de atención social continúen afectando este espacio público.