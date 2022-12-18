Pide ayuda José Ángel

A través de su cuenta de Facebook, José Ángel Martínez González, originario del municipio de San Buenaventura pidió el apoyo de la ciudadanía, el hombre se encuentra postrado en cama debido a un accidente, no cuenta con pensión y tiene mucha necesidad.

“Haciendo mi vergüenza para un lado, una vez más por la necesidad y el hambre, estoy publicando éste video para solicitar y pedir ayuda al público en general, es que me da mucha pena de volver a molestar a las mismas personas”, comenta José Ángel.

En el video menciona que la ayuda que está pidiendo no es económica, lo que realmente necesita es una despensa y pañales desechables para adulto en talla grande porque ya se le acabaron.

Se encuentra en cama porque tuvo un accidente automovilístico, hace 16 años y quedó con una lesión en la médula cervical con varias secciones dañadas y varias fracturas, en ese tiempo no contaba con seguro social ya que trabajaba por su cuenta en la recolección de cartón, es por eso que no cuenta con pensión ni ningún salario o entrada de dinero.

“En verdad les agradezco mucho a todas las personas que se pongan una mano al corazón y que decidan ayudarme y apoyarme, mi petición a Dios por todas esas personas es que Dios se los multiplique, que Dios les bendiga y les prospere en todo lo que ustedes hagan”, comentó.

Para más información, la gente interesada en ayudarlo puede comunicarse con él al 866 212 8228 o pueden ingresar a su cuenta de Facebook donde aparece como José Ángel Martínez González para ver su video en donde explica su situación.