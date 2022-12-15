Pide Castaños otra Línea de Transporte

CASTAÑOS COAH-. Juan Antonio Garza García; alcalde de Castaños entregó un oficio a Carlos Siller; delegado de Autotransporte en la Región Centro, en el que solicita una nueva línea de transporte intermunicipal e invita a transportistas de otras líneas a que se sumen y puedan brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

El alcalde dio lectura a este oficio frente a medios de comunicación, representantes de los sectores de la población, así como los empresarios de Ómnibus de la Laguna y frente al delegado de transporte.

“Solicitó una nueva línea de transporte intermunicipal ya que se han tenido reuniones con el empresario de la línea Roberto Cerna que se encuentra dando el servicio al municipio y que quedó formalmente dar una resolución satisfactoria pero hasta el momento no hay solución para el problema que aqueja en ciudadanos, llegan tarde a sus trabajos, a las escuelas”, señala en el oficio el alcalde.

Dijo que entienden que con la pandemia todos se vieron afectados pero mencionó que se dio un incremento a la tarifa, por eso hicieron llamado a líneas de transporte de Castaños que conocen la problemática para quienes gusten y quieran participar a brindar un mejor servicio.

“Yo si quisiera tener el respaldo porque la ciudadanía está molesta, yo tengo ese compromiso moral con la ciudadanía, la gente pide una respuesta positiva”, comentó el alcalde al terminar de leer el oficio que entregó al delegado de transporte.