Pide comercio mayor vigilancia

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El comerciante y exalcalde Horacio Villarreal Valdez dijo que espera que en la temporada decembrina se intensifique la vigilancia de parte de las autoridades policíacas porque es cuando se elevan los robos en el centro comercial.

El entrevistado comentó haber sido víctima de robos en sus negocios al grado que él se les ha enfrentado a los ladrones y denunciado oportunamente a la policía, pero más tarda en pedir que detengan al ladrón que este en salir para continuar delinquiendo.

Como comerciante he vivido muchos problemas de robo y destrozos por parte de los ladrones, pero lo más desilusionante es que la policía no hace nada al respecto y eso se repite cada año, sobre todo en temporada decembrina cuando hay mas derrama de dinero por eso en lo personal espero que las cosas se manejen de manera distinta este año porque no es justo que nos veamos afectados de esa manera”.

Señaló que son las autoridades municipales las que deben implementar medidas preventivas para evitar daños al comercio. Citó el caso de cuando los ladrones se metieron a su negocio el puso la denuncia al propio alcalde Óscar Leos Pompa con quien nunca pudo hablar porque se negó a darle la cara.

Ellos son los primeros en intervenir, los alcaldes, y que trabajen de manera coordinada con la corporación policíaca para evitar en lo posible este tipo de delitos”, dijo el comerciante Horacio Villarreal Valdez.