Pide Morena a Mejía que se cuadre

SALTILLO, COAH.- Diego del Bosque Villarreal, dirigente estatal de Morena, envió un mensaje a Ricardo Mejía Berdeja al expresar que el mundo no se acaba en el año 2023; ello en referencia a que resultó descartado en la consulta interna que hizo el partido para posicionar a su virtual candidato para contender en la gobernatura por Coahuila en las siguientes elecciones.

“No se acaba el mundo, además, Berdeja es muy cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene una amplia carrera política, lo que opinamos es que se sume al proyecto de apoyar a quien será nuestro candidato, porque él también tiene mucho qué apoyar a Coahuila”, expresó Del Bosque.

Como se recordará, el Partido Morena realizó una encuesta interna para seleccionar a quien encabezaría los Comités de Defensa de la 4T, misma en la que el ganador fue el actual Senador Armando Guadiana, con lo que se asegura también la candidatura de los próximos comicios en el Estado.

Por su parte, el Sub Secretario de Seguridad Pública Federal, Mejía Berdeja, tuvo también la intención de ser el elegido, pero los resultados obtenidos por la militancia lo dejaron en el tercer lugar: “El método de elección que hicimos en el Estado fue mediante la encuesta, los resultados están ahí y forman parte de los estatutos, ya solamente esperamos que se den los tiempos para el registro de Armando Guadiana Tijerina”; declaró.

El dirigente estatal añadió que en Morena existe la democracia y “no hay dedazo”, por eso reiteró la invitación al funcionario federal para que se sume al proyecto de la 4T en Coahuila y al de Guadiana Tijerina: “El Senador es más conocido en la entidad, tiene mucha mayor trayectoria y será un excelente coordinador de los comités para Berdeja no se acaba el mundo en el 2023”.