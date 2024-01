Pide Piña al INM no invada autonomía

La policía de Frontera no participa en esos ejercicios, señaló el alcalde Roberto Piña quien pidió que se retiraran de Frontera pues no pueden invadir la autonomía del municipio haciendo actos inhumanos en contra de los migrantes.

El alcalde dijo que buscaría comunicación con el alcalde de Monclova; Mario Dávila, para que se retiraran y lo mismo con Juan Antonio Garza García; alcalde de Castaños pues tal vez, ambos alcaldes no estén enterados de lo que están haciendo sus elementos, ellos no pueden invadir Frontera.

"Andan detrás del dinero de los migrantes, que ingratos, que bárbaros, dejen a la gente en paz, ellos no le hacen daño a nadie, ellos van de paso por aquí, han caminado meses y meses", comentó el alcalde molesto por la situación.

Dijo que buscaría el acercamiento para ver de qué se trata por que no es correcto que estén invadiendo a la ciudad cuando deberían hacer lo que realmente les corresponde y no es el tema de los migrantes que es lo que menos quieren es quedarse en Frontera.

"sí bien es cierto que un ciudadano no puede subirlos sus vehículos para darles el raid porque la ley lo prohíbe pero déjelos que ellos avancen como puedan, la otra vez me dijeron que impidiera que abordaran el tren unos migrantes y les dije que yo en calidad de qué yo no soy autoridad, eso es un tema inhumano, estas gentes creen que la justicia de Dios no existe y sí existe y están actuando en contra del prójimo a quienes corretean para quitarles lo que traen, dinero y pertenencias", comentó el alcalde.

Dijo que buscaría al gobernador porque sabe que esa no es la voluntad del gobernador cuando ese le pidió a la delegada de migración que viniera más gente para hacer un ejercicio correcto para que los migrantes lleguen a su destino.