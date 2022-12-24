Pide Piña tiempo de reflexión

Son épocas de reflexión, de hacer un recuento de todo lo que se tuvo y lo que pasó durante el año y son épocas de agradecer a Dios, el año pasado y antepasado fueron muy malos, con la pandemia pero el hecho de ahora estar tranquilos, sanos y con salud da tranquilidad y felicidad.

Así lo comentó el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya; se dirigió a la gente de Frontera, deseó que tengan a Dios en su corazón, que sean cada día más humilde y comprensivos, que las personas no piensen igual que el sentimiento propio, no quiere decir que ellos estén equivocados, hay que tener oportunidad y capacidad de ser tolerantes y comprender, convivir con todas las personas.

“Deseo de todo corazón que tengan mucha salud y que confíen en que todos los días es una oportunidad nueva de poder vivir y estar mejor, cuando se tiene un problema no se angustien de más porque no va a durar para siempre y cuando estén muy contentos, también no se pongan muy contentos porque tampoco va a durar para siempre, hay que vivir el momento”, señaló.

Dijo que es importante que en estas fechas se entienda que son momentos para estar con la familia, la tolerancia y el respeto son los factores fundamentales para una sociedad mejor, que tengan muy en cuenta que todas las personas piensan y actúan de forma distinta.