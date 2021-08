Pide se aplique "Ley Olimpia" contra su ex pareja

FRONTERA., COAH.- Luego de que denunciara el acoso y exhibición sexual en redes sociales por parte de su ex pareja, Olimpia N. se encuentra aportando testigos en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer para que se de celeridad al caso y se reanude la audiencia en contra del Aaron N.

La afectada dijo que en el CJEM se le solicitó que acudiera acompañada de dos testigos que estuvieran enterados de la situación que ella vivió hace un par de meses después de que terminó su relación sentimental.

"Yo estoy a espera de las instrucciones que me dé la fiscalía, la denuncia ya está en proceso, pero la abogada está en de vacaciones y no hemos podido reanudar el caso, yo sigo pidiendo que se aplique la ley Olimpia porque no quiero que más mujeres vivan lo que yo, que, por confiar en una persona, me defraudaron, maltrataron y exhibieron mi cuerpo en redes sociales"

Cabe destacar que la Ley Olimpia es una reforma legal que impone penas de hasta seis años por difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada y entró en vigor el miércoles 02 de junio de este año.

Olimpia dijo que como mujer tendrá más cuidado al momento de entablar alguna relación sentimental, aunque por ahora no busca eso, pues sicológicamente sí sufrió una afectación por la situación que vivió.