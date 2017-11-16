Piden 10% de aumento

Frontera, COAH.- Mientras que el Sindicato de Burócratas pretende un 10 por ciento de incremento directo al tabulador, los ofrecimientos que se realizarán en las negociaciones que se espera se inicien la siguiente semana serán del 4.7 por ciento, tal como se hizo en la anterior revisión ya que las condiciones actuales del ayuntamiento no permitirán un incremento mayor.

Sobre el tema, el director de recursos humanos Juan Carlos Villa explicó que ya las cuestiones legales de la revisión de tabulador ya están listas, es decir que ambas partes ya fueron notificados de los términos a seguir y sobre todo de las fechas a vencer la revisión que será el 30 de noviembre.

Solventado ese tema, dijo que ahora resta iniciar las negociaciones con el sindicato para llegar a un acuerdo en lo económico, en donde el sindicato tiene las pretensiones de un incremento del 10 por ciento al que se refirió como negociable pues es prácticamente es un imposible dar ese incremento.

Y es que el director de Recursos Humanos detalló que la reducción en los ingresos por recaudación mediante catastro en el mes de junio y julio, fueron un golpe muy fuerte en las finanzas del ayuntamiento y por ende las condiciones de negociar no permiten un mayor incremento.

Explicó que la revisión anterior fue un 4.7 por ciento el acuerdo tomado entre ayuntamiento y sindicato y por ello se tomará como referente o como un parámetro para la negociación que seguramente será la próxima semana.