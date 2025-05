Piden a candidatos profesionalismo

SALTILLO, COAH.- Durante el proceso de campañas para la selección de jueces y magistrados del Poder Judicial en Coahuila, el Magistrado Presidente Miguel Felipe Mery Ayup hizo un llamado a los aspirantes para conducirse con ética, transparencia y respeto a la legalidad, alejados de prácticas proselitistas o actos que comprometan la imparcialidad judicial.

El titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura puntualizó que la intención del proceso es que la ciudadanía conozca el perfil profesional, académico y ético de los aspirantes, sin caer en excesos ni frivolidades.

"Este no es un concurso de popularidad, es un ejercicio de rendición de cuentas profesional. Lo que se debe mostrar son credenciales, no ocurrencias ni espectáculos", subrayó, al señalar que se han observado "actitudes ridículas" en procesos similares a nivel federal, que no deben replicarse en Coahuila.

Por otra parte, Mery Ayup advirtió que cualquier funcionario judicial que condicione o comprometa resoluciones como parte de su campaña será separado de su cargo de manera inmediata.

"Comprometer sentencias, autos o decisiones judiciales en campaña es un delito, y quien lo haga será removido. No se permitirá poner en riesgo la legitimidad del Poder Judicial", afirmó.

Los periodos de promoción autorizados serán del 9 al 28 de mayo para candidatos a magistrados, y del 19 al 28 de mayo para quienes aspiren a cargos como jueces. En ese lapso, podrán difundir su experiencia laboral y académica exclusivamente a través de medios personales y redes sociales, siempre respetando su horario laboral y sin utilizar recursos públicos.

Mery Ayup reiteró que el objetivo central es preservar la credibilidad del Poder Judicial, evitando cualquier acción que lo politice o lo desacredite ante la sociedad. "Se trata de defender la institución con responsabilidad y dignidad", concluyó.