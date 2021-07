Piden a taxistas no pelear con InDriver

Frontera, Coah.- Será el día de hoy cuando el Director de Transporte y Vialidad se reúna con los dirigentes de las diversas organizaciones de taxis con la intención de tratar dos temas principales, el primero los resultados de la valoración física y mecánica de las unidades y el segundo la solicitud a los taxistas de no caer en provocaciones por parte de los conductores de In Driver, toda vez que la próxima semana iniciarán los operativos donde se pretende sancionar a estas plataformas por trabajar de manera ilegal.

José Ángel Ibarra Guajardo explicó que dada la riña que se suscitó en la calle Hidalgo de Monclova donde un chofer de Taxi y uno de In Driver se liaron a golpes, se tiene que evitar que estos hechos sucedan y será bajo realización de operativos donde se detecte y se detenga a los conductores de estas plataformas.

Dijo que ni In Driver ni Uber cuentan con un sustento legal para prestar el servicio de traslado de personas, toda vez que no están dados de alta ante el municipio ni cuentan con los permisos correspondientes, además de que no cuentan con una representación legal que les dé presencia en los municipios.

"Nosotros el año pasado realizamos el operativo y detuvimos siete unidades, dialogamos con los conductores y estos llamaron a un supuesto representante el cual nunca se presentó, por lo que procedieron a pagar la multa correspondiente y de esa forma pudieron recuperar las unidades, sin embargo, se les pidió abandonaran el municipio debido a que no cuentan con el permiso para prestar el servicio".

Comentó que solicitarán a los conductores de las bases de taxi que eviten confrontarse con los choferes de estas plataformas y en caso de que estos se instalen en los lugares establecidos para el servicio de taxi, llamen de forma inmediata al departamento de transporte para que acudan los inspectores y les realicen la infracción y el retiro de unidad correspondiente.