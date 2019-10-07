Piden barda en el Sor Juana Inés

FRONTERA. COAH.-Con la intención de bridar mayor seguridad a los más de 100 niños que todos los días acuden a clases al jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz del ejido 8 de Enero, miembros de la sociedad de padres de familia acompañados de la Directora del plantel, acudieron a la presidencia municipal para solicitar la construcción de la barda perimetral.

Piden apoyo al alcalde Florencio Siller para la construcción de la barda perimetral del plantel educativo.

Norma Alicia Rodríguez Cabrera, Directora del plantel comentó que es muy importante la construcción de la barda perimetral, toda vez que al contar con solo malla ciclónica, los niños constantemente hacen el intento por brincarla y salir del lugar, lo que puede provocar un accidente.

Mencionó que son reiteradas las ocasiones en que los pequeños son sorprendidos colgados de la barda, esto porque al jugar sacan la pelota a la calle y quieren salir por ella, o simplemente porque quieren escapar para salir a sus viviendas, también muy peligroso.

Dijo que saben que este tipo de obras son muy costosas, pero los padres de familia están dispuestos a realizar eventos para cooperar con el Ayuntamiento, por lo menos en el pago de la mano de obra.

Explicó que después de que el presidente municipal Florencio Siller linaje informó que se han invertido más de 22.5 millones de pesos en instituciones educativas, tomaron la decisión de solicitar que el plantel se incluyera en este proyecto, toda vez que el jardín de niños cuenta con muchas necesidades que los padres y docentes no pueden costear con recursos propios.

“Ojala el alcalde dé luz verde a esta solicitud de proyecto, ya que se realizó por la seguridad de los pequeños”, finalizó.