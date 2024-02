Piden burócratas aumento salarial

FRONTERA COAH-. Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio están operando con carteles en los que piden el aumento salarial, el alcalde mencionó que están en su derecho de hacer este tipo de manifestaciones, las negociaciones entre sindicato y municipio continúan, la próxima reunión se tendrá el próximo 16 de marzo.

El alcalde Roberto Piña fue entrevistado al respecto, mencionó que ellos tienen el derecho a reclamar un ejercicio de aumento, es un tema valido pero el alcalde dijo que a veces no se puede ceder a cosas que la administración no tenga acceso.

Señaló que varios medios de comunicación dejaron de seguirlo debido a que comenzaron a pedir cantidades extraorbitante en el ánimo de las selecciones, pero el alcalde señaló que no puede actuar de manera irresponsable.

"El dinero de la ciudad no es mío, qué pasa con los compañeros del sindicato, el primer año de administración les dimos un 5% de aumento, el segundo año de administración les volvimos a dar un 5%, ahora el tercer año no podemos porque las participaciones se cayeron", comentó.

Dijo que además aún están en las negociaciones, agradeció a los trabajadores sindicalizados y dijo que todo el ejercicio que tienen pendiente se paga, Frontera es un municipio que cumple con sus obligaciones al 100%.

Mientras que hay municipios ya reventados que están pendientes con ISSSTE con pago de nóminas, Frontera está bien financieramente y lo que no quiere es generar un proceso que luego no se va a poder cumplir.

"Yo les decía no matemos a la gallina de los huevos de oro, no la matemos porque luego vamos a comer carne un día pero ya no habrá huevo, este sindicato es el mejor pagado y seguirá siendo, no estoy en contra del sindicalismo mi padre siempre fue sindicalista pero hay que entender que no se puede destinar dinero que no se tiene", comentó.

Dijo que se está buscando crear un fideicomiso para otorgarles a los trabajadores del municipio, un terreno de 10 x 20 a todos los sindicalizados, policías municipales y a todos empleados que tiene más de 10 años trabajando en la administración, se hará.

"Ya estamos platicando estamos poniéndonos de acuerdo, no se puede politizar, yo no voy en ese ejercicio pueden platicar con cualquiera de ellos, tengo la orden estricta de todos los director no pueden verlos diferentes porque ello son la parte directa con la ciudadanía", dijo.

Mencionó que es un tema de responsabilidad en la administración, la ciudad está en orden, está creciendo, hay mucha inversión y no podrán destruirla en dos meses, el 16 de marzo es la siguiente reunión pero el equipo está en permanente dialogo y el respeto total hacia su ejercicio.