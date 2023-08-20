Piden centro para el SIDA

Desde hace tiempo están buscando un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual (CAPASITS) que es muy necesario en la Región Centro del Estado, un lugar para poder brindar la atención a enfermedades venéreas, se ha gestionado ante la federación y el alcalde Roberto Piña está dispuesto a donar un terreno en Frontera.



Ya se tiene ese terreno, las autoridades de Saltillo vieron el visto bueno y esperan que pronto se resuelva para bien de todos, el terreno se encuentra cerca del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer.

Javier Chairez y Antonio Castillo, ambos líderes de la comunidad LGBTQ+, señaló que se requiere de a atención por la mala información que se ha tenido y que mejor que se cuente con el apoyo de la autoridad municipal que siempre han estado e disposición de ayudar.

Los dos exhortaron a los integrantes de la comunidad a estar al pendiente de su salud, los tiempos han cambiado y se ha mejorado la atención a los homosexuales en todos los aspectos por lo que no deben avergonzarse por pedir estas pruebas o pedir el preservativo.