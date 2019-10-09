Piden juntar y donar 'tapitas'

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las actividades que se están haciendo en diferentes instituciones públicas y privadas para ayudar a las personas con Cáncer, la PRONIF colocará recipientes en distintos lugares del municipio para que la población apoye en esta noble causa.

“Estamos en el mes de octubre y es el mes en que mucha gente nos unimos para prevenir y detectar el cáncer a tiempo, estamos recolectando tapitas, vamos a poner dos recipientes en la Presidencia, uno en el DIF uno en el CAIF y uno en el Centro Cívico” dijo la Subprocuradora Laura Mannet Martínez.

Mencionó que también pueden acudir a la oficina que está en el Centro Cívico directamente en caso de tener una gran cantidad de tapitas que donar.

“Se va a buscar a alguna asociación que se dedique a usar las tapitas para beneficio de los niños, ya sea que las vendan y donen los recursos para las quimioterapias, todavía no se ha contactado pero ese es el objetivo de esta actividad, se buscará que el beneficio sea principalmente para niños, adolescentes y jóvenes”, puntualizó.