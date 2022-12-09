Piden justificar inasistencias por vacunación

SALTILLO, COAH.- El Congreso del Estado exhortará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría del Trabajo de Coahuila, para que, en coordinación con las cámaras empresariales del país y las centrales y confederaciones obreras, se giren recomendaciones para que se tenga como falta laboral justificada la de todos los padres de familia que se vean en la necesidad de llevar a sus hijos menores de edad a vacunar contra el COVID-19, con el fin de no perjudicarlos con descuentos en sus salarios y por ende en su economía familiar, así como en sus historiales de asistencia.

Por ello, la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado emitió un dictamen, el cual fue aprobado por unanimidad por los legisladores en atención a un punto de acuerdo planteado por la Diputada Mayra Lucila Valdés González.

La Diputada del PAN expuso como motivos el hecho de que, si bien la vacuna es gratuita para niñas y niños de 5 a 11 años, a sus padres les cuesta un día de salario ante la falta injustificada en sus empleos o un día menos de vacaciones, para poder llevarlos a los puestos de vacunación.

“Los padres de familia nos manifestaron que para poder llevar a sus hijos a vacunar tuvieron que disponer de un día y sus empleadores lo tomaron como falta injustificada; otros, dijeron que si les dieron oportunidad de ir a los puestos de vacunación, pero el día les sería descontado de las vacaciones”, detalló la legisladora.

Valdés González añadió que en atención a los planteamientos de los padres de familia, es necesaria la intervención de la Secretaría del Trabajo para que exhorte, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, se gire instrucciones para que se tenga considerada como falta justificada a todos aquellos padres de familia que lleven a sus hijos a vacunar.