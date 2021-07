Piden le devuelvan a su hijo

Coahuila

Elementos acudieron a su domicilio, La Güera señaló que no traían orden de aprehensión o de cateo, le quebraron el celular, lo golpearon y se lo llevaron detenido

Guadalupe Flores Morales es una mujer de más de 80 años.

Nuevamente "La Güera" esperó durante horas que le dieran información sobre su hijo detenido, no sabía ni porque si hijo fue presentado ante el juez y después de esperar le informaron que sería enviado al penal, este es el segundo hijo que envían al Centro de Reinserción Social.

Guadalupe Flores Morales es una mujer de más de 80 años, está enferma de cáncer de mama, llorando mencionó que le dicen que ya no se preocupe por sus hijos, "Pero son mis hijos, si no soy yo ¿quién?", señaló.

Elementos acudieron a su domicilio, La Güera señaló que no traían orden de aprehensión o de cateo, le quebraron el celular, lo golpearon y se lo llevaron detenido.

"Mi hijo está discapacitado de por vida, no tiene ni cama, ni estufa, prácticamente está encuerado, pregunté porque lo habían detenido pero nadie me quiso decir, ya se llevaron a uno de mis hijos al penal, ahora otro, sin ser cierto nada", comentó.

Su hijo José N tiene problemas mentales a raíz de una situación que vivió en Monterrey, su madre asegura que lo tuvieron secuestrado luego de haberle robado el tráiler que operaba, José N de 45 años de edad y tiene trastornos.

"Que me lo den, que me den a mi hijo, como uno no tiene dinero, empeñé unas joyas en 300 pesos para poder viajar a ver a mi hijo, estoy enferma y luego ¿mis hijos?", comentó.

Dijo que un elemento llamado "Zapata" fue quien detuvo a su hijo, dijo que en realidad preguntaban por otra persona pero detuvieron a su hijo.

El otro hijo de La Güera fue enviado al penal acusado de haber sido uno de los hombres que disparó a una unidad de Seguridad Pública en Frontera.