Piden manejar con precaución

SALTILLO, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a tomar sus precauciones en esta época decembrina debido al aumento de accidentes automovilísticos y de motocicleta, causados principalmente por conducir a gran velocidad, cansado, desvelado y bajo la influencia del alcohol o algún estupefaciente.
El doctor Juan Antonio Mendoza Breton, informó que en los últimos cinco años se ha registrado un incremento del 35 al 50 por ciento de accidentes de este tipo en esta temporada, ya que la mayoría de las personas van a fiestas, reuniones o viajes con la familia y amigos al usar auto o motocicleta.
Por ello, el director médico del IMSS invitó a la ciudadanía a evitar ingerir algún tipo de sustancia mientras se conduce cualquier tipo de vehículo automotor o bicicleta, en caso de hacerlo asignar a otra persona para que maneje; además de utilizar las medidas de seguridad necesarias durante la conducción, tanto para el piloto como para los acompañantes.
Mendoza Breton indicó que este tipo de accidentes se presentan con mayor frecuencia en población joven, entre los 30 a 39 años, quienes están en edad productiva y cuentan con su propio medio de transporte para desplazarse; sin embargo, se han visto a menores de edad, de 15 o 16 años, que utilizan vehículos como motocicletas o bicicletas y han sufrido algún incidente.
Refirió que en un accidente automovilístico se ha visto que los movimientos deben ser rápidos y en segundos y, si la persona está aletargada por el consumo de este tipo de sustancias el organismo va a tardar en responder mucho más tiempo y por lo tanto se tendrá un accidente.
“Es importante saber que no nada más está en riesgo la vida de quien conduce sino de las personas que están alrededor, familia, amigos o gente que simplemente está yendo o regresando de su trabajando o va a hacer algún otro tipo de actividad y que puede verse comprometida como daño a terceros por alguna lesión”, concluyó.