Piden mejoras en servicio de agua

Frontera.- Habitantes de los ejidos la Cruz y el Ocho de Enero, han mostrado inquietudes ante las autoridades que estarán al frente del Municipio a partir del uno de enero, al considerar que la autorización de fraccionamientos en aquel sector no está clara, porque para empezar ellos que ya habitan allá no tienen un servicio real en casos como el agua potable.

El alcalde electo Florencio Siller, dijo que ya han sido varias las personas que se han acercado con ellos para manifestar sus inquietudes sobre todo con relación al tema del agua potable, considerando que el servicio no ha sido del todo positivo y teniendo fraccionamientos pudiera afectarse más.

Incluso que han señalado el problema al que pudieran enfrentarse quienes adquieran ya sea solo un terreno o una vivienda, puesto que el área donde se pretende fraccionar no cuenta con servicios básicos.

Por lo anterior, el alcalde electo Florencio Siller dijo que se analizará el tema ya que la semana anterior fue autorizada por el Cabildo que se lleve a cabo el fraccionamiento de predios en aquel sector de la ciudad.

Señaló que su equipo de transición trabajará en el tema para conocer a detalle los puntos que se autorizaron y bajo qué argumentos fueron autorizados, considerando que si los habitantes de los ejidos se están quejando es porque tendrán razones para hacerlo y por ello dijo que como parte del Municipio tienen todo el derecho a que se les explique y aclare al 100 por ciento el tema.