Piden pavimentación de la calle Javier Mina

Castaños.-En repetidas ocasiones madres de familia de la escuela primaria niños Héroes ubicada en la colonia Independencia solicitaron ante administraciones anteriores la pavimentación de la calle principal Javier Mina ya que es intransitable.

La señora Yuri manifestó que desde hace 30 años han vivido en esta situación, provocando daños severos a sus automóviles.

Fue en la actual administración donde se informó se otorgaría dicho beneficio pero solo se raspo la calle y se aventó un supuesto recarpeteo que a decir de las imágenes no es de buena calidad, además solo fue un tramo el que realizó.

?Hace una semana un camión aventó una carpeta y aplastaron con la máquina y fue todo, fuimos a Presidencia otra vez y nos dijeron que ya estaba pavimentada, que los trabajos que habían de realizarse ya se hicieron, pero nos dejaron un mugrero? manifestó.