Piden regidores “bono de salida”

Frontera.- A cuarenta días de concluir la administración, los regidores de varias carteras están inquietos porque no se les ha detallado nada sobre el bono de salida que pretenden recibir, aunque las autoridades del Ayuntamiento confirmaron que la Presidencia no está condiciones de ofrecer ninguna cantidad económica a los ediles al cerrar su labor.

Sobre el tema en particular, se conoció que es la mayoría de los regidores la que ha marcado una gran inquietud en torno a cuanto pudiera recibir cada uno en su salida del Municipio con la conclusión de la actual administración.

Se conoció que de forma directa u oficial no han requerido nada pero que el comentario generalizado entre los ediles es justamente cuánto recibirán al momento de su salida, considerando que en anteriores administraciones siempre se ha entregado un bono al Cabildo.

Sin embargo, esa intención que hasta el momento mantienen de esa forma no sería aceptada por las autoridades de la presidencia municipal pues consideraron que las condiciones actuales no están para llevar a cabo un bono que de entrada sería ilegal, porque la ley lo prohíbe.

Informaron también que actualmente la prioridad en materia de pagos es cumplir con todos los trabajadores en tiempo y forma el pago de su aguinaldo porque eso si está establecido en la ley no el bono que pretenden los regidores que aunque no dicen cantidades si tienen esa intención.

De esta forma se detalló que será un rotundo no como respuesta si es que de manera oficial los ediles piden se les entregue un bono de salida como se ha conocido hasta el momento al menos por sus propios comentarios.