Piden vecinos drenaje antes que pavimento

FRONTERA., COAH.- "No queremos que pavimenten la calle porque no contamos con servicio de drenaje y si meten pavimento no nos van a permitir romper para introducir la red, además sin previo aviso colocaron un cordón de concreto que nos dejó a cuatro calles encerradas y sin acceso para sacar nuestros automóviles, por lo que no estamos dispuestos a permitir que la obra continúe si esta no es realizada bajo las necesidades de los vecinos del sector".

Mas de 25 vecinos habitantes de las colonias Felipe Ángeles, Progreso, Felipe Pescador, España y Fundadores se manifestaron por no estar de acuerdo en la obra de pavimentación que se realiza en el lugar, para la cual realizaron modificaciones como la construcción de un camellón intermedio que no permite el acceso seguro de los carros y un cordón de concreto que convirtió en privada a por lo menos cuatro calles del lugar, lo anterior sin pedir autorización de los vecinos.

Guadalupe García y María de los Ángeles Garza explicaron que esta obra está mal estructurada ya que cubrieron el único acceso a la calle, cerrando para construir unas jardineras que los vecinos no pidieron y las cuales no permitirán el libre acceso a por lo menos cinco calles del sector.

Las vecinas quienes se hicieron acompañar de más de 25 vecinos más, explicaron que en la colonia la cual queda en alto y el acceso es difícil, existen varias personas discapacitadas que en los últimos días han tenido que ser cargadas por sus familiares para poder llegar a sus casas, pues el carro no puede salir ni entrar al lugar desde que colocaron el cordón.

Explicaron que como vecinos nunca fueron tomados en cuenta para la realización de esta obra que ellos no quieren, porque requieren primero de introducir la red de drenaje para que el proyecto se pueda concretar.

"Nos secuestraron en nuestras propias viviendas, ellos carros no pueden entrar ni salir, los servicios como agua, gas y otros artículos que nos venden a domicilio ni siquiera se acercan, ya que no hay acceso y los carros no tienen ninguna entrada alterna, por lo que han tenido que irse a pie a sus trabajos porque no pueden hacer uso de su vehículo".

Los vecinos manifestaron que en ningún momento fueron tomados en cuenta para este proyecto, por lo cual no piensan dejar que sea culminado por los daños que está provocando en el resto de las calles del sector.

"Las autoridades quieren que se vea bonita una calle y descomponer el acceso a cuatro calles más, no vamos a permitir que la obra siga hasta que el Alcalde venga y atienda nuestra solicitud, pues estamos desesperados al no poder salir, quienes tienen paciente discapacitado tiene incluso que cargarlo en brazos, ya que no pueden caminar en el lugar por todo lo que colocaron sin autorización de los vecinos del sector.