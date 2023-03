Pierden todo en Incendio de casa

FRONTERA COAH-. Una familia de la colonia Jardines de Aeropuerto perdió todo lo que había dentro de la vivienda que estaban retando y que con esfuerzo y sacrificio consiguieron al paso de los años, esto es debido al incendio provocado por un corto circuito. Todo fue consumido por las llamas.

Yolanda García es la madre de familia quien con profunda tristeza narró lo que ocurrió la tarde del pasado lunes, ella estaba trabajando cuando de repente sonó su celular, eran sus vecinos que le informaron que la vivienda se estaba quemado.

"Se nos quemó la casa, creo que fue un corto circuito, no había nadie, todos andábamos trabajando, aquí vivimos 7 personas, 4 adultos y 2 menores de edad de 10 y 3 año de edad", comentó Yolanda.

Dijo que en el domicilio vive ella junto a su esposo, sus hijos y dos nietos, el incendio se presentó entre 4:00 y 5:00 de la tarde, todavía no puede creer lo que ocurrió pues mencionó que será muy difícil levantare de esto.

Ella y su hija trabajan en Quesadillas Menchaca, ayer tuvieron que faltar al trabajo porque están limpiando lo que quedó en la vivienda, ayer mismo recibieron la visita de los dueños del domicilio pues la casa es de renta desde hace 6 meses.

"Ellos vinieron, no dijeron que lo que se nos ofreciera, también nos preguntaron que qué iba a pasar, no abemos que va a pasar, pero no nos hacemos fuera de la razón, apenas nos estábamos haciendo de cosas y todo se perdió".

Pidió el apoyo de la población, sobre todo para los niños, ropa y zapatos para los menores, la niña calza del 2.5, el niño del 15.

La noche del día en que pasó el incendio ella se quedó en casa de un familiar mientras que su esposo y un hijo instalaron una casa de campaña en el exterior del domicilio para poder cuidar lo poco que les quedó que prácticamente no fue nada. "Me da vergüenza", mencionaba Yolanda al mismo tiempo que lloraba por lo que les pasó.