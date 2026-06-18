Gusanos invaden la calle Pino Suárez en Colonia Libertad de Castaños

Habitantes de la colonia Libertad denunciaron la presencia masiva de gusanos sobre la calle Pino Suárez, al poniente de la ciudad, situación que ha generado preocupación por las condiciones insalubres que prevalecen en el sector.

A través de un video compartido por una vecina, se observa una gran cantidad de larvas blancas desplazándose sobre la vía pública, lo que ha provocado inconformidad entre los residentes debido a los malos olores y al riesgo que representa para la salud de quienes transitan diariamente por la zona.

Los vecinos advirtieron que la proliferación de estos organismos podría derivar en un foco de infección, especialmente ante las altas temperaturas y la posible presencia de materia orgánica en descomposición, factores que favorecen la reproducción de insectos y bacterias.

La situación preocupa aún más porque la calle es utilizada de manera constante por estudiantes y padres de familia que se dirigen a la escuela primaria Eulalio Gutiérrez, exponiéndose al contacto con esta plaga.

Ante el riesgo sanitario, los habitantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades municipales y de salud para realizar labores de limpieza, inspección y saneamiento que permitan eliminar el problema y evitar afectaciones mayores a la población. Ante esto, autoridades municipales atendieron el llamado y acudieron para realizar una limpieza del lugar con el fin de que las personas se mantengan con buena salud.