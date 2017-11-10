Planea ‘Lencho’ un año de obras

Frontera.-Detallando que no conoce el monto de los recursos que el municipio recibirá para la gestión de la administración 2018, el alcalde electo Florencio Siller, aseguró que los fonterenses verán reflejado ese recurso en obras y para ello realizan encuestas entre la población para conocer las necesidades prioritarias ya que será así como invertirán.

Florencio Siller informó que sostuvo diálogo con la diputada Federal Chachis Bonne quien le detalló que la próxima semana estará en el municipio para conocer más en relación a los presupuestos que deben de ser asignados en fechas recientes.

Dijo que actualmente su equipo de trabajo, está realizando encuestas ciudadanas y que hasta el momento han visitado ya 11 mil domicilios para conocer de voz de sus habitantes las prioridades del municipio.

Explicó que la meta mediante ese trabajo es visitar al menos 20 ciudadanos y dejarles en claro que las prioridades que marquen, serán las mismas que tendrá la administración en 2018 y por ello expuso la importancia de conocer los montos que el ayuntamiento recibirá el siguiente año.

“Lencho” Siller como se le conoce, sostuvo que hay rubros de gran interés que se trabajarán también durante su administración, uno de ellos la seguridad donde sostuvo que trabajarán apegados a la legalidad ya que el municipio formará nuevamente parte del programa federal Fortaseg.