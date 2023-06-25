Planean un Centro de Protección Civil

FRONTERA COAH-. El proyecto de la Central de Protección Civil y Bomberos sigue en pie, será cerca de la Unidad Deportiva Armando “El Güero” Pruneda Valdez de la colonia Occidental, señaló Roberto Clemente Piña Amaya; alcalde de Frontera.



Mencionó que en este proyecto se estarían invirtiendo un promedio de 6 millones de pesos, es importante invertir en este rubro ya que en el área donde se realizará la central se encuentra a 200 metros del libramiento Carlos Salinas de Gortari donde se encuentran muchas de las empresas de la ciudad.

“Lo que sigue es el proyecto de la Central de Bomberos y Protección Civil, nosotros habíamos hecho un proyecto pero nos parar por las normas y especificaciones puntuales que debemos cumplir”, comentó el alcalde.

Además mencionó que por esta zona pasan ductos de Petróleos Mexicanos por lo que se deben adquirir autorizaciones, permisos y demás para no caer en una irregularidad que los lleve a tener problemas legales.

Señaló que arreglarán las calles aledañas a esta área pues la creación de la Unidad Deportiva así como la central de bomberos sin duda alguna aumentan la plusvalía de los alrededores.

Señaló que la mayoría de las obras realizadas en Frontera se han hecho con recurso municipal sin embargo siguen esperando el apoyo por parte de autoridades estatales y del gobierno federal.