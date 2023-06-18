Plantea Piña un hospital materno

El alcalde Roberto Piña estuvo en pláticas con Lucila Olveda directora nacional de infraestructura médica del IMSS, tocando puertas para hacer realidad el proyecto de realizar en el DIF un área de maternidad, quirófano y área de pre y post para dar la atención médica a cerca de 20 mujeres embarazadas.

Lo anterior fue en la última visita que el alcalde realizó a la ciudad de México, los presupuestos que traen a nivel federal con lo de inversión en climas está bien dirigido pero me dijeron que sí yo hago una inversión municipal ellos me podrían ayudar con el esquema de que podamos tenerlo.

“Estamos hablando de un promedio de 90 millones de pesos, en la construcción, equipamiento y el predio pero tenemos el pedio, eso bajaría el costo, sí tenemos quién nos ayude a hacerlo baja más, estamos pensando unas cosas todavía, no quería hablar de eso pero estamos buscando la manera de generar un área de ginecología en el DIF Frontera”, comentó.

Es un tema de recurso y proyección, el IMSS le dijeron que el presupuesto ya está dirigido pero podrían ayudar, dio que en el DIF se tiene las condiciones con una pequeña ampliación del área de maternidad.

“Por la búsqueda de recursos que sea bipartita, entre el Gobierno Federal y el Gobierno Municipal, el DIF tiene las condiciones, aunque está arriba de una plaza, pero tiene lo necesario ahí podría ser, pero seguimos trabajando”, comentó el alcalde Roberto Piña.