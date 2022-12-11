Podarán árboles en plazas de Frontera

El departamento de Forestación está trabajando en actividades de temporada invernal, es la poda de árboles para que estos puedan crecer frondosos en verano, señaló Américo Castillo; director del departamento.

Dijo que también se busca evitar la caída de tanta hoja en esta temporada invernal, estas acciones se harán en todas las plazas de todo el municipio con el fin de mantener la buena imagen.

El director comentó que empezar en la plaza de la colonia Roma, donde se podaron 25 árboles y seguirán con estas acciones en las 23 áreas verdes del municipio.

Señaló que el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya destinó dos cuadrillas de personal para estas acciones, son aproximadamente 20 personas las que estarán podando sus árboles.

“Más que la generación de basura ayuda a los arboles a crecer grandes en el verano, por eso si la gente tiene oportunidad de4 podar sus árboles háganlo, los resultados los vemos más adelante” comentó el director.