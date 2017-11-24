¡Policías culpables!

Frontera Coah.- Mientras que la patrulla 1014 que el pasado nueve de octubre fue impactada contra un auto particular puede ser reparada, el vehículo pudiera ser declarado pérdida total por la aseguradora que ya está corriendo con los gastos, toda vez que la semana anterior un juez penal dictaminó la responsabilidad de los policías en el accidente donde el afectado estuvo a punto de perder la vida.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que la semana anterior se dictaminó por parte de un juez penal que la responsabilidad del caso tendría que recaer sobre el policía Édgar Elí Hernández Flores, quien conducía la patrulla 1014 al momento del accidente en donde quedó como afectado Adrián Hervey Martínez.

Cabe recordar que fue el pasado nueve de octubre cuando se registró el percance al momento en que el afectado iba a bordo de un auto Chevrolet Sonic color negro, modelo 2015, en compañía de su hija de cuatro años de edad sobre la calle Aeroméxico cruce con carretera 30, donde fue impactado por la patrulla que no respetó la luz roja del semáforo.

A pesar de que al inicio se argumentó que la unidad iba a una emergencia con torreta y sirena encendidas, la declaración del policía que la conducía generó que el caso fuera turnado ante un juez.

De acuerdo a la información obtenida, la semana anterior se dictaminó en base a peritajes y pruebas ofrecidas del caso que la responsabilidad legal es del policía, por esa razón la compañía aseguradora contratada por el Municipio tendrá que responsabilizarse del caso.

Se conoció que actualmente ambos vehículos cuentan con la liberación correspondiente por parte de las autoridades competentes y por consecuencia en breve serán sacados del corralón donde fueron depositados para la evaluación de los daños, aunque se conoció que la patrulla podría ser reparada, mientras que el auto del afectado al parecer será declarado como pérdida total por lo que tendrá que ser remplazado por otro similar.