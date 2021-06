Policías no han sido requeridos

Coahuila

Tras la muerte del ciudadano al que golpearon salvajemente, las autoridades municipales están a la espera de un ordenamiento judicial.

Callan funcionarios ante muerte de ciudadano.

En el departamento de Recursos Humanos en Frontera, no se registra ninguna baja de policías, así lo indicó el Director del área tras destacar que para actuar en consecuencia requieren de un fallo judicial sobre la muerte de Don Raúl Padilla.

Hasta el momento, no se le ha notificado a Frontera si la Fiscalía requiere la presencia de los policías involucrados en esta detención hace unos días para declarar.

Cabe destacar que tras la muerte del hombre que se negaba a ser detenido por elementos de Seguridad Pública y quien falleció el pasado sábado al parecer por las supuestas agresiones de los uniformados, autoridades municipales se negaron a hablar del caso.

Fueron varios días los que Raúl estuvo en terapia intensiva, el hombre presentaba una discapacidad y no se sabe si realmente murió a consecuencia de algún golpe, como se ha dado a conocer, autoridades siguen investigando el caso.

También lee: Se niega familia a declarar

Ante esta situación el General Juan José Castilla Ramos, director de Seguridad Pública, no llegó a su oficina durante la mañana argumentando que tenía cita con el dentista, el alcalde Florencio Siller no estaba disponible porque atendía asuntos de su agenda de trabajo, en el caso del jurídico de Ayuntamiento dijo no estar autorizado para brindar información al respecto.

Ignacio Ortegón de la Cruz, director de Recursos Humanos señaló que a su departamento no le corresponde hablar sobre eso o proceder de alguna manera con los policías hasta que haya una autoridad judicial que determine y deslinde la responsabilidad de los hechos, entonces sí se hará algo con el personal de Seguridad Pública.

"No se han presentado nuevas bajas, al menos no se me ha notificado", comentó el único funcionario que habló sobre el tema.