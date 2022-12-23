Pollo y medicamento Para Blanca Margarita

Pollo y medicamento llegó para Blanca Margarita Medrano Viera, la mujer de 33 años de edad que mencionó que este año no pudo trabajar para comprar los regalos para sus hijos, esto debido a que recientemente le extirparon un seno debido al cáncer de mama.

Blanca Margarita vive en la calle Gasoducto #412 de la colonia San Cristóbal, agradeció a la gente que le llevó el pollo, mismos que son empleados de presidencia municipal, señaló que eso lo dejará para preparar la cena de Navidad para sus hijos.

Además recibió dos cajas de diclofenaco, el medicamento para el dolor que le causa la operación tras haberle extirpado su seno, pero Blanca no pierde la esperanza de que sus hijos puedan recibir juguetes esta Navidad.

Blanca trabajaba recolectando botellas de plástico, el año pasado realizó ese trabajo, con tiempo anticipado empezó a recolectar y logró obtener el recurso para comprar ropa, juguetes y la cena para sus hijos.

Este año no pudo trabajar debido a su enfermedad y lo lamenta mucho, pues con tristeza comentó que sus hijos Rosita y José no recibirán a Santa Claus, aun con esto dijo que lo importante es que están juntos y espera pronto recuperarse para volver a trabajar y poder brindarle a sus hijos algo mejor.