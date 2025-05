Pone Sari énfasis en transparencia

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera Sara Irma Pérez Cantú se pronunció martes sobre el rechazo del cabildo a la cuenta pública correspondiente a la administración 2024, señalando su administración busca hacer las cosas de manera distinta, poniendo énfasis en la transparencia y en la organización documental.

"No tenemos dónde constatar dónde se gastó y en qué se ocupó. No pudimos aprobarla. Creo que es estar buscando en archivos, no se dejó especificado, y no hubo esa entrega-recepción desde antes. Si lo hubieran realizado, yo tendría los cuadernillos y los rubros en los que se gastaron los 380 millones para revisarlo", afirmó Pérez Cantú en entrevista con medios locales.

La alcaldesa aseguró que a cada departamento se le está pidiendo que tengan todo a la mano, en documentos y digital. Para que el día que les toque entregar, todo esté ordenado y con evidencias.

"Esa es la responsabilidad que tenemos como administración, pues al contrario de la administración pasada, no existió una entrega-recepción adecuada y que no se cuenta con documentos que respalden el uso de los recursos"

Pérez Cantú insistió en que su equipo trabaja para evitar que se repitan este tipo de omisiones, que impiden la correcta fiscalización de los recursos públicos.