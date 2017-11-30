Predominan en Castaños los padres desobligados

CASTAÑOS.-Las pensiones alimenticias o “medio chivo” predominan dentro de los 103 expedientes que atiende la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia siendo los divorcios el 90% lo que destaca.

La titular de Pronnif Manett Martínez Martínez informó que en lo que va del año se han atendido 103 expedientes correspondientes a convivencias, omisión de cuidados y pensiones alimenticias.

“Se le realiza un citatorio, se le lleva a la otra parte y se agenda una cita para dentro de dos o tres días hábiles, posteriormente se realiza un convenio-compromiso para que se comprometan los dos al cuidado de los niños, las convivencias y determinar la guarda y custodia.

Explicó que legalmente corresponde un 20% por un hijo, dos niños o más el 15% de cada uno sin exceder el 50% explicó la funcionaria municipal.

La pensión alimenticia, es el derecho que se brinda a los hijos, en caso de separación o divorcio de los padres, de recibir recursos económicos necesarios para su sustento y el modo de vida acorde a su realidad social y económica.

Cabe mencionar que las personas que se han acercado ante Pronnif son personas divorciadas y que están cumpliendo con la pensión alimenticia de sus hijos, por lo que exhorto a las familias que están en esta situación y que desconocen el lugar a donde informarse, pueden acudir a las oficinas de Pronnif ubicada en la colonia Independencia, a espaladas del Centro Cívico.

