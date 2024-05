Preocupa a campesinos las altas temperaturas.

FRONTERA COAH-. Oscar de Bosque; Director de Fomento Agropecuario, mencionó que las altas temperaturas que afectan considerablemente al campo, señaló que existe preocupación por los animales no podrían recibir al intenso calor y después a la falta de alimento.

Sí no llueve se quema lo que ahorita hay y si no llueve no habría brote, no había pasto y después de eso viene el desabasto en los estanques y con esto la muerte del ganado.

"Estos calores nos están pegando duro, los animales andan muy delgados, no hay perdida pero si los vamos perdiendo ojalá y Dios quiera que pronto nos caiga lluvia para que la gente el pasto brote y no se sequen los temporales", comentó.

Dijo que el riego que cada uno podría dar no se compara con el riego del cielo, no han reportado perdida de ganado pero sí es un problema muy fuerte y se espera más calor en próximo días.

Por eso exhortó a la población a prevenir, dijo que autoridades están apoyando con abastecer de agua a través de las pipas pero lo ideal sería que el clima se compusiera para con esto evitar la muerte del ganado.