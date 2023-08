Preocupa a obreros el regreso a clases

FRONTERA COAH-. Obreros de Altos Hornos de México se encuentran preocupados por el próximo regreso a clases de sus hijos a las preparatorias y universidades, ya que deben cubrir el pago de colegiaturas, por lo que se han acercado a Roberto Piña pidiendo ayuda, ante esto el alcalde aseguró "Ya estamos trabajando en eso, no sé cómo ni que vamos a hacer pero ningún joven va a dejar de estudiar por no tener para pagar".



El alcalde dijo que se hará una valoración de cuántos son y se hará un ejercicio con las universidades para liquidar lo que se tenga que liquidar ya que los jóvenes de preparatorias y universidades no pueden dejar de estudiar por el problema de sus papás.

"Nosotros nos metemos pero no solo como administración, lo hacemos como personas, como empresarios como todo lo que representa ser solidarios con esto que está ocurriendo", comentó el alcalde.

Son varios padres de familia los que se han acercado al alcalde, tan solo ayer fueron un promedio de 15 obreros de AHMSA que se acercaron al alcalde y que con un poco de pena le hablaron sobre la preocupación porque faltan solamente dos semanas para regresar a clases y los pagos ya se tienen que hacer.

Tan solo al departamento de educación han llegado por lo menos unos 50 papás que están preocupados porque tienen que hacer sus pagos en las instituciones escolares, son pagos semestrales, anuales pero se va a revisar con el departamento de educación para saber cuánto sería, ya que el alcalde dijo que las decisiones que implican recurso no se pueden tomar a la ligera.

El alcalde dijo que una estrategia es buscar la forma de elaborar convenios de pagos el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila lo ha dicho en repetidas ocasiones, siempre ha apoyado en todo.

"Los muchachos no se van a quedar sin estudiar, eso es una realidad, cómo le vamos a hacer no sabemos pero no se quedarán sin estudiar. No hay duda, hay en cuánto a cuál sería el camino pero que quede bien claro ningún muchacho se quedará sin ir a la escuela por falta de recurso

Lo que tienen que pagar, son montos de entre mil 800 y 3 mil pesos por el año completo pero se hará un diagnostico real, por eso también se implementó el programa de útiles escolares.