Preocupa seguridad de recolectores de PET y Chatarra

FRONTERA COAH.- El alcalde Roberto Piña expresó su preocupación por las prácticas de algunos recolectores de chatarra y PET, las cuales no cumplen con los lineamientos de Protección Civil y ponen en riesgo a los ciudadanos. "Actuaremos conforme a la ley", subrayó Piña, enfatizando que su administración no puede permitir acciones que comprometan la seguridad de la población.

"Nos pueden tildar de alarmistas, pero es nuestra responsabilidad evitar cualquier riesgo. Este incendio estuvo peligrosamente cerca de la ciudad y causó mucha inquietud", afirmó el alcalde, agradeciendo la rápida intervención de los elementos de Protección Civil.

Piña insistió en que lo ocurrido debe servir como precedente. "No puede volver a pasar. La ley es clara y debemos seguirla al pie de la letra. Que algo se haya hecho históricamente no significa que esté bien. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero no podemos permitir que estas prácticas descontroladas sigan ocurriendo", declaró.

El alcalde destacó que Protección Civil trabaja constantemente, no solo en estos establecimientos, sino en cualquier lugar donde exista un riesgo potencial. "Nuestro único objetivo es salvaguardar la integridad de las familias en la ciudad", aseguró.

En cuanto a las inspecciones, Piña afirmó que no se trata de una medida recaudatoria. "No hemos implementado operativos para recaudar fondos. Las revisiones son periódicas y necesarias para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población", concluyó.