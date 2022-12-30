Preparan Operativo de Año Nuevo 2023

FRONTERA COAH-. Durante la festividad del Año Nuevo se intensificará la seguridad en Frontera con el fin de que haya saldo blanco y ninguna situación manche el festejo, una unidad de Seguridad Pública, de Protección Civil y otra del 105 Batallón de Infantería estarán patrullando la ciudad en distintos puntos.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, señaló que esto es más bien un tema de responsabilidad por parte de cada ciudadano, es importante saber qué acciones no están permitidas y no cometerlas.

“Los departamentos de Seguridad Pública, Protección Civil traen operativo con gente del 105 Batallón, Guardia Nacional, andarán de 4 unidades en recorridos por toda la ciudad, para evitar que pase algo”, comentó el alcalde.

Esperan que el día pase con tranquilidad y no se presente ninguna situación que ponga en peligro a ciudadanos de Frontera, por eso hizo un exhorto a la población a cuidarse y de preferencia no salir a esa hora de sus hogares, estar en familia.

Mencionó que al día siguiente, es decir el 01 de enero seguirán trabajando como hasta el momento, todos los departamentos están funcionando, traemos actividades en bacheo, forestación limpieza entre otras cosas que no se pueden suspender.