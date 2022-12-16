Contactanos
Coahuila

Presenta Piña, Primer Informe

Representantes de la Iniciativa Privada, funcionarios municipales, estatales, líderes sindicales y ciudadanos felicitaron al alcalde Roberto Piña Amaya.

Por Mónica Meza - 16 diciembre, 2022 - 07:01 p.m.
Roberto Clemente Piña Amaya; rindió su primer informe de gobierno.
En Seguridad Pública se adquirieron 10 patrullas con una inversión de 12 millones de pesos, mientras que en el tema de Desarrollo Rural se mejoraron los caminos de los 6 ejidos, se entregó avena, fertilizante y apoyos en diésel.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

El DIF otorgó más de 4 mil 500 platillos a personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores vulnerables, así mismo entregó de manera gratuita 2 mil 465 medicamentos, más 926 despensas, 726 consultas y 93 canalizaciones a hospitales de la localidad.

A través del programa Tu Colonia DIFerente se brindó atención a más de mil 500 ciudadanos, se realizaron más de 176 actividades culturales y recreativas, se entregaron 50 camas especiales a comodato así como 2 mil 599 vales para traslado y se ofrecieron cerca de 600 consultas dentales.

