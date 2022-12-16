Presenta Piña, Primer Informe

FRONTERA COAH-. Roberto Clemente Piña Amaya, Presidente Municipal de Frontera, presentó su Primer Informe de Gobierno en el que se destacaron los logros de la administración basados en 6 ejes; Ciudad Sustentable, Ciudad para Todos, Caminemos Juntos, Ciudad en Crecimiento, Ciudad Segura y Finanzas Sanas.

Lo acompañaron su esposa Claudia Verónica Martínez Valdés y sus hijos, estuvieron los integrantes del cabildo y directores, representantes de diferentes dependencias de gobierno, sindicatos, cámaras empresariales, docentes y ciudadanos en general con el objetivo de ver los resultados del 2022, Enrique Martínez y Morales; Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, asistió en representación de Miguel Ángel Riquelme Solís; Gobernador de Coahuila.

Frente a todos ellos el alcalde dio a conocer que se pavimentaron 24 mil 946 metros cuadrados en diferentes puntos de la ciudad en donde se invirtieron más de 14 millones de pesos, beneficiando a 22 mil ciudadanos.

En la reconstrucción del campo deportivo Raúl Papo Ríos de la colonia Guadalupe Borja se invirtieron más de 18 millones de pesos, mientras que en la construcción de la plaza pública del sector Jardines de Aeropuerto la inversión fue de 3 millones de pesos.

La primera etapa de la obra de drenaje pluvial tuvo un costo de 9 millones de pesos y contribuirá a mejorar la calidad de vida de 20 mil habitantes de la colonia Borja. En Alumbrado Público se destacó que la actual administración fue la primera en lograr los permisos ante la SCT y el Aeropuerto Venustiano Carranza para que se colocaran 78 luminarias en un tramo que conecta la Carretera 30 y Carlos Salinas de Gortari, además de iluminar el Panteón Dolores de la colonia Occidental.

Se adquirieron 2 camiones para mejorar la recolección de basura, entregó 650 tanques para desechos, atendió 54 planteles educativos, instaló sistemas de riego en plazas públicas así como pasto sintético y recuperó espacios de recreación y deporte en los que además se sembraron 15 mil árboles.

Con los programas de Bienestar Social hubo 25 mil ciudadanos beneficiados con cemento, productos alimenticios, block, tinacos y otros materiales que se ofrecieron a bajo costo en apoyo a la economía de las familias.

En Educación, se rehabilitaron 2 unidades como parte del programa "FronteraBus" para trasladar a más de 150 jóvenes universitarios diariamente, se otorgaron 59 becas económicas y se apoyó en el mejoramiento de imagen a más 54 centros educativos.

En Seguridad Pública se adquirieron 10 patrullas con una inversión de 12 millones de pesos, mientras que en el tema de Desarrollo Rural se mejoraron los caminos de los 6 ejidos, se entregó avena, fertilizante y apoyos en diésel.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

El DIF otorgó más de 4 mil 500 platillos a personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores vulnerables, así mismo entregó de manera gratuita 2 mil 465 medicamentos, más 926 despensas, 726 consultas y 93 canalizaciones a hospitales de la localidad.

A través del programa Tu Colonia DIFerente se brindó atención a más de mil 500 ciudadanos, se realizaron más de 176 actividades culturales y recreativas, se entregaron 50 camas especiales a comodato así como 2 mil 599 vales para traslado y se ofrecieron cerca de 600 consultas dentales.