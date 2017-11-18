Presentan a priistas glosa del sexto informe

Frontera.- Resaltando que la educación, la generación de empleos y sobre todo una lucha frontal a la delincuencia que dieron como resultado un estado seguro, priistas de este municipio fueron partícipes de la glosa del sexto informe de gobierno de Rubén Moreira, el cual estuvo a cargo del diputado Ricardo Saldivar.

En la glosa estuvieron como invitados especiales la representante del gobernador Liliana Aguirre, de Infraestructura Educativa. el presidente del partido José Antonio Juaristi, así como el alcalde electo Florencio Siller y su señora esposa, además de ciudadanos del sector popular que se dieron cita para conocer la glosa del informe.

Durante su intervención el diputado Ricardo Saldivar destacó la labor incansable del gobernador que logró hacer de Frontera un sitio seguro, además del trabajo directo que se refleja con la UPMF con la ampliación del libramiento Salinas de Gortari y la creación de empleos, al igual que las mejoras mediante pavimentación en diversos sectores del municipio, pero de igual forma señaló que el gobernador atendió todas las regiones del estado donde entregó beneficios conforme a sus necesidades, lo que permitió el despunte de todos los municipios.

De igual manera Liliana Aguirre como representante del Gobernador, detalló que fueron grandes logros mediante metas cumplidas y rebasadas como la generación de empleos que fueron más de 163 mil en todo el estado, o la creación de los cuarteles militares en distintas regiones y de donde uno está ubicado en este municipio, en general señaló que el actual sexenio fue de compromisos cumplidos por parte del gobernador Rubén Moreira Valdez.

Cabe señalar que uno de los rubros que más se destacó fue el de seguridad ya que gracias a ello se logró tener un estado tranquilo y con seguridad que era el reclamo social generalizado. En la glosa estuvieron presentes también ciudadanos del sector popular que emitieron el agradecimiento público al Mandatario estatal.