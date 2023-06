Presentan Galería ex alcaldes de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- La Administración Pública Municipal 2022-2024 que preside el Prof. Hugo Iván Lozano Sánchez, a través del Departamento de Educación y Cultura llevó a cabo la develación fotográfica del Ex Alcalde Óscar Flores Lugo en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo.

Dicho acto especial dentro del 275 Aniversario de la Fundación de San Buenaventura reunió al Cabildo municipal, familia y amigos del homenajeado así como los ex alcaldes, Virgilio Galindo Pérez, Myrna Pérez Gutiérrez, David Álvarez Jimenez y Gladys Ayala Flores.

Previo a la develación fotográfica del ex alcalde, se presentó la semblanza del contador público Óscar Flores Lugo distinguido por la actual administración 2022-2024 y en el marco también del Quinto Festival del Centro Histórico y todas las actividades desarrolladas en torno a él se generaron precisamente en la administración 2014-2017 que presidió Flores Lugo y de ahí nace la conformación de la Junta de protección y conservación del patrimonio cultural histórico y su reglamento.

Sus más de 25 años en el servicio público le han posibilitado conocer qué gestiones implementar tanto federal como estatal para la obtención de los recursos y traducirlos en obra pública que en su administración fue muy basta, un ejemplo la ampliación y construcción de redes de infraestructura urbana básica destacando el drenaje y la pavimentación.

Su formación como contador público y auditor en maestría en administración de empresas le ha permitido desarrollar su conocimiento como tesorero, contralor y asesor en administraciones públicas municipales de San Buenaventura y municipios aledaños; es una persona muy inquieta, con visión de futuro y aún sigue preparándose académicamente; actualmente estudia derecho para apoyar desde esta perspectiva otras causas, otras tareas, la Fundación de corazón por San Buena le ha dado la satisfacción más grande de su vida pues en ella descubrió grandes amigos que junto a él recorrieron el territorio de su pueblo para conocer las necesidades de la gente y de manera decidida a apoyarlos a fin de solventar las carencias de la población pues es precisamente la gente y su bienestar sin duda la constante en el servicio público.

La elevación de ciudad y de ciudadanía fueron premisas elementales en su administración, así se elevó el nombramiento a ciudad esta hermosa Tierra que hoy conmemora sus 275 años de fundación asimismo con la conformación de la Junta de protección y conservación del patrimonio cultural histórico le confiere al Ingeniero Horacio Domínguez Lara la responsabilidad de elaboración de su

reglamento que tiene como propósito cuidar y salvaguardar el patrimonio tangible e intangible por eso se reconoce a Óscar Flores, su equipo de trabajo y a quienes hicieron posible este Centro Histórico porque sentaron el precedente que hoy se esté viviendo con júbilo los eventos solemnes históricos y culturales que fueron organizados en el Quinto festival toda vez que fue en el 2017 para ser exactos cuando iniciaron los mismos y que fueron suspendidos 2 años debido a la contingencia sanitaria por Covid19.

Hoy en este año que San Buenaventura está convertida en una sociedad en pleno crecimiento y desarrollo se ha constituido como un lugar de oportunidades donde todos los habitantes pueden vivir en armonía y con plena seguridad.

En sus palabras de reconocimiento el joven alcalde Hugo Lozano dijo que es un placer estar reunidos y resaltar la importancia primero de la fundación de San Buenaventura donde toda esta semana se han llevado a cabo varias actividades con la única intención de conservar los talentos artísticos y culturales del municipio.

Agradeció la presencia de los ex alcaldes de San Buenaventura maestra Myrna, Don Virgilio, el profe David Álvarez y esposa así como su amiga Gladys Ayala quienes también han hecho grandes aportaciones por su terruño.

"Del homenajeado se han dicho muchas cosas sobre su trayectoria, conocido como -La Pólvora- hay muchos que no saben cómo se llama, me dicen cuando llegan aquí a algún trámite, es cuando estaba el alcalde y se quedan pensando -le digo La pólvora? A quien le digo gracias por estar por aquí con tu equipo de trabajo que creo fueron parte fundamental en tu administración, la gente cercana a ti y que forjaron lo que hoy conocemos nuestro municipio y varias de las acciones cuando llegó a la administración como la galería de ex alcaldes que se puso precisamente en los tiempos del alcalde Óscar se estrenó esta galería con la información que se tenía hasta ese momento" destacó Hugo Lozano.

Para el alcalde pelirrojo, considerando la opinión de la ciudadanía dijo que le gustaría que esta galería estuviera en otro lugar porque es historia pura del municipio, platicarán también con cronista que para que exponga dónde se acostumbra la sala de las galerías, impulsará que pronto tengan un lugar público donde la gente tenga acceso pues hace falta un museo en San Buenaventura.

Compartió que cuando una administración concluye a veces sólo se recuerda 1 o 2 acciones cuando la verdad se trabajaron tantos meses y frente a los ex alcaldes dijo que son dignos de reconocer y ha hecho siempre público que sin el trabajo que ellos hicieron en su momento pues difícilmente él podría continuar con lo que se está haciendo hoy, cuando lo que ellos sentaron son las bases y todos están orgullosos de esta gran ciudad.

Al final el ex alcalde Óscar Flores Lugo agradeció a Hugo y el Ayuntamiento "Creo que este homenaje es inmerecido, cuando me dijo te voy a poner en un buen lugar, (risas) yo pensaba que me iba a poner en la nómina. La verdad me tocó hacer muchas cosas aquí en San Buena, tomar decisiones muchas veces caras pero al final de cuentas creo que todavía siguen vigentes las decisiones que tomé ya han prevalecido, cuando nos dimos a la tarea también de hacer la remodelación de la presidencia pues no teníamos un espacio como debe de ser, faltan muchas cosas por hacer y veo que le han dado continuidad por eso me siento muy satisfecho, he estado caminando en las calles y la verdad que sí es mucho lo que se ha hecho por ese agradezco bastante su distinción y pues a darle pa´ delante" concluyó sonriente el ex alcalde.