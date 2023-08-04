Prevén derrama por ciclo escolar

La venta de útiles escolares, uniformes, calzado y todo lo que conlleva el arranque del ciclo escolar generará una importante derrama económica en los comercios del municipio de Frontera, así lo comentó Víctor Javier Martínez García; director de Fomento Económico.

Señaló que es una de las temporadas más importantes del año para los comerciantes que operan en estos giros, ya que los padres de familia realizarán la compra de los útiles escolares, uniformes, calzado y todo lo que requieren los estudiantes para regresar a las escuelas.

Pese a la situación económica que se tiene en la Región Centro por lo que pasa con la empresa de Altos Hornos de México, esta derrama podría ser de hasta un 70% lo que reflejará muy buenas ganancias para los comerciantes que tienen a la venta estos productos.

“Es un sector comercial que tiene importantes ganancias, obviamente en todo el año realizan venta pero no la misma a la que se contempla en estas fechas cuando los estudiantes regresan a clases, por eso es que sus ventas pueden aumentar hasta el triple de lo que comúnmente están acostumbrados”, mencionó.

Dijo que poco a poco las ventas se están generando, sin embargo será quince días antes del regreso cuando esto tiende aumentar aún mucho y más y se dé la derrama económica lo que resultaría un respiro para el sector comercial.