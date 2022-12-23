Prevén inversión de nave en San Buena

SAN BUENAVENTURA-. El departamento de Fomento Económico cumplió con la meta del año pasado, buscar vacantes y emprender con negocios, para el próximo año se espera la inversión en una nave con la que se pueda ofrecer empleo a la gente de San Buenaventura.

Rolando Salas; director de Fomento Económico, señaló que quieren que lleguen inversionistas al municipio pero también continuar con los empleos y el emprendimiento.

Dijo que durante el año se tuvieron más de 2 mil vinculación, de las cuales el 70% hubo efectividad, cuando hubo fría de empleo el porcentaje fue mucho más alto por la llegada de la empresa Aptiv en Frontera.

Se beneficiaron a 80 personas con cursos de autoempleo, a mujeres con asesoría de emprendimiento, además de atenciones en vinculaciones laborales.

Explicó que se ha tenido contacto con empresas del giro de costura y metal mecánica, muchas han comentado que las vacantes que pudieran ofertar son de hasta 500, se cuenta con la nave, se encuentra en la colonia Amalia, tiene una superficie de 3 mil metros, tiene construcción, la cimentación está buena, solo faltan unas reparaciones, pero esperan que pronto se pueda ocupar.

Señaló que están por tener pláticas con directivos de empresas foráneas de Ramos Arizpe y Piedras Negras, pero además buscarán a empresarios de la Región Centro que puedan ofrecer beneficios para la gente de San Buenaventura.